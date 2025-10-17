Unirai | Atto gravissimo contro Ranucci Piena solidarietà
ROMA – “Sgomento e indignazione per il gravissimo atto intimidatorio che ha colpito Sigfrido Ranucci e la sua famiglia, davanti alla loro abitazione. Un gesto vile e disumano, che avrebbe potuto provocare una tragedia e che colpisce nel modo più odioso possibile: portando la violenza nella vita privata di un uomo e dei suoi affetti più stretti. A Ranucci e ai suoi cari va la solidarietà piena e sincera di Unirai e dei suoi iscritti”. Lo afferma il sindacato Unirai, liberi giornalisti Rai. “Ci auguriamo che le autorità facciano rapidamente piena luce sull’accaduto e che i responsabili siano individuati e puniti con la massima severità. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
