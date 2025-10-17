Union SG il nuovo allenatore Hubert si prepara al debutto | le sue parole in vista della gara contro lo Charleroi

Inter News 24 in campionato. È iniziata l’era di David Hubert sulla panchina dell’Union Saint-Gilloise. Il nuovo tecnico, che ha preso il posto di Sebastien Pocognoli, si prepara al suo esordio in campionato contro lo Charleroi, ultimo test prima della prestigiosa sfida di Champions League contro l’Inter in programma per martedì 21 ottobre. In conferenza stampa, l’allenatore ha chiarito la sua filosofia: non vuole stravolgere una squadra che già funziona bene. L’obiettivo è aggiungere gradualmente il suo “tocco personale”, migliorando la ricetta esistente senza sprechi di energie. 🔗 Leggi su Internews24.com

