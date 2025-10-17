Union SG il nuovo allenatore Hubert si prepara al debutto | le sue parole in vista della gara contro lo Charleroi

Internews24.com | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 in campionato. È iniziata l’era di David Hubert sulla panchina dell’Union Saint-Gilloise. Il nuovo tecnico, che ha preso il posto di Sebastien Pocognoli, si prepara al suo esordio in campionato contro lo Charleroi, ultimo test prima della prestigiosa sfida di Champions League contro l’Inter in programma per martedì 21 ottobre. In conferenza stampa, l’allenatore ha chiarito la sua filosofia: non vuole stravolgere una squadra che già funziona bene. L’obiettivo è aggiungere gradualmente il suo “tocco personale”, migliorando la ricetta esistente senza sprechi di energie. 🔗 Leggi su Internews24.com

union sg il nuovo allenatore hubert si prepara al debutto le sue parole in vista della gara contro lo charleroi

© Internews24.com - Union SG, il nuovo allenatore Hubert si prepara al debutto: le sue parole in vista della gara contro lo Charleroi

Leggi anche questi approfondimenti

union sg nuovo allenatoreUnion SG, ufficiale il nuovo allenatore: il debutto in Champions contro l'Inter - Gilloise, che martedì 21 ottobre (ore 21) ospiterà l'Inter nella terza giornata della Fase Campionato della Champions League 2025/26. msn.com scrive

Union SG, nuovo allenatore dopo l’addio di Pocognoli: arriva David Hubert dal Leuven - Dopo l’addio improvviso di Sébastien Pocognoli, passato al Monaco, il club campione del. Segnala tuttomercatoweb.com

union sg nuovo allenatoreUnion Saint Gilloise, David Hubert è il nuovo allenatore: esordirà in Champions contro l’Inter - Il prossimo avversario dell'Inter in Champions League annuncia il suo nuovo allenatore: il comunicato ufficiale ... Lo riporta gianlucadimarzio.com

Cerca Video su questo argomento: Union Sg Nuovo Allenatore