Union Saint-Gilloise Inter dove vedere | Amazon o Sky?

Unions Saint-Gilloise Inter dove vedere. Martedì 21 ottobre alle ore 21:00, l’ Inter tornerà protagonista in Champions League affrontando l’ Union Saint-Gilloise nella terza giornata della fase campionato. Dopo un avvio positivo nella competizione, la squadra di Cristian Chivu vuole consolidare la propria posizione nel girone e mettere un altro tassello verso la qualificazione agli ottavi di finale. La trasferta in Belgio non sarà semplice, ma i nerazzurri arrivano al match con fiducia e la consapevolezza di poter dire la loro anche in Europa. Per tutti i tifosi, il match sarà trasmesso in esclusiva su Sky e NOW, con la possibilità di seguirlo anche in streaming su Sky Go e NOW TV. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Le sensazioni che arrivano sono molto incoraggianti, ma c'è moltissima prudenza: Thuram dovrebbe saltare ancora due partite, la gara di campionato contro la Roma e quella di Champions League a Bruxelles contro l’Union Saint-Gilloise. L’obiettivo del cal - facebook.com Vai su Facebook

Union Saint-Gilloise, la sorpresa di #Hubert: "Tutto è successo in maniera caotica. Sono i capricci del calcio" - X Vai su X

Novità sulla panchina della squadra belga in vista sfida ai nerazzurri in Champions League. - Il Monaco ha trovato un nuovo allenatore: al posto dell'austriaco Adi Hutter, esonerato, arriva il belga Sebastien Pocognoli. Lo riporta calciomercato.com

Inter, brutte notizie per Chivu: il giocatore salta Roma e Union Saint-Gilloise - Dall'infermeria nerazzurra arriva una news che non renderà sicuramente contento l'allenatore. Riporta spaziointer.it

L'Union Saint-Gilloise cambia allenatore: in panchina David Hubert, sarà il prossimo avversario dell'Inter in Champions - Il club belga ha sostituito Sebastien Pocognoli che è passato al Monaco: contro l'Inter ci sarà il nuovo allenatore. Segnala msn.com