Unime Ambassador al Sud Innovation Summit | un ateneo sempre più internazionale

Tra le varie realtà presenti al "Sud Innovation Summit" spiccano in rappresentanza dell'Università degli studi di Messina gli "Unime Ambassador", studentesse e studenti selezionati per rappresentare l'Università di Messina in eventi di orientamento, fiere e iniziative promozionali. Il progetto, avviato nel 2021, valorizza il protagonismo studentesco e punta a creare una rete di giovani.

