Unieuro contro Scafati per rilanciarsi E domenica mattina biglietteria del Palafiera aperta a prezzi ' scontati'

Domenica una Unieuro Forlì ferita nell'orgoglio dopo il brutto ko contro Cividale ospiterà Scafati, con palla a due alle 18, con l'auspicio di trovare il feeling con la vittoria e scacciare la crisi che la sta attanagliando in questo inizio di stagione. E domenica mattina la biglietteria del. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

?Biglietti disponibili per la gara casalinga di domenica 19 ottobre Prevendita attiva anche in tutte le rivendite autorizzate VivaTicket e ricevitorie Sisal. La biglietteria dell’Unieuro Arena aprirà alle ore 17.00 Maggiori Info: https://tinyurl.com/2xwafcx #bian - facebook.com Vai su Facebook

I RISULTATI IN SERIE A2 La Fortitudo Bologna parte con una sconfitta. Bene Rimini, Scafati e Rimini. Ma non solo: ecco i risultati. - X Vai su X

I pensieri dell’Unieuro, sospesa tra il mercato e un buio mentale e tecnico - Così non va e la quinta sconfitta su sei partite ufficiali disputate dall’Unieuro, non mostra neppure un minimo segno di inversione di tendenza. Lo riporta corriereromagna.it

Stasera il recupero Scafati-Ravenna I campani possono avvicinarsi a Forlì - Nel girone Rosso stasera sarebbe dovuta scendere in campo l’Unieuro contro la Stella Azzurra, alle prese però con diversi positivi; poi, anche nelle fila biancorosse è emerso il caso Rodriguez e ... Come scrive ilrestodelcarlino.it