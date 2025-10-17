Unieuro contro Scafati per rilanciarsi E domenica mattina biglietteria del Palafiera aperta a prezzi ' scontati'

Forlitoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica una Unieuro Forlì ferita nell'orgoglio dopo il brutto ko contro Cividale ospiterà Scafati, con palla a due alle 18, con l'auspicio di trovare il feeling con la vittoria e scacciare la crisi che la sta attanagliando in questo inizio di stagione. E domenica mattina la biglietteria del. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

unieuro contro scafati rilanciarsiI pensieri dell’Unieuro, sospesa tra il mercato e un buio mentale e tecnico - Così non va e la quinta sconfitta su sei partite ufficiali disputate dall’Unieuro, non mostra neppure un minimo segno di inversione di tendenza. Lo riporta corriereromagna.it

Stasera il recupero Scafati-Ravenna I campani possono avvicinarsi a Forlì - Nel girone Rosso stasera sarebbe dovuta scendere in campo l’Unieuro contro la Stella Azzurra, alle prese però con diversi positivi; poi, anche nelle fila biancorosse è emerso il caso Rodriguez e ... Come scrive ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Unieuro Contro Scafati Rilanciarsi