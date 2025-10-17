UniBo e BF Educational | conferimento del diploma di Master universitario agli studenti della seconda edizione

Si è tenuta oggi presso il campus di BF Educational a Jolanda di Savoia (FE) la cerimonia di proclamazione e conferimento del diploma agli studenti e studentesse del Master di secondo livello in “ Progettazione e gestione di sistemi colturali moderni, sostenibili e tecnologicamente avanzati ”, nato dalla collaborazione tra l’Università di Bologna, BF Educational e Fondazione Alma Mater (FAM), in partnership con Agri-Energy, la joint venture composta da BF ed ENI. Il Corso di studi post-laurea è rivolto alla qualificazione professionale di agronomi esperti in grado di progettare e gestire con tecnologie avanzate i sistemi colturali sostenibili per la produzione di materie prime destinate prevalentemente all'industria non alimentare, inclusi i biocarburanti avanzati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

