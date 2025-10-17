Non contemplano vie di mezzo. Nessuna mezza misura cromatica per le unghie autunno 2025. Almeno quelle amate e promosse dalle sfilate. Anche se le cromie cult della stagione (calde e profonde, che replicano i colori del foliage e del vino), sono le più diffuse sui social, le passerelle delle ultime sfilate e delle sfilate dell’autunno inverno 2025 si discostano dalle solite tinte. Quelle “di stagione”. Per offrire, due macro tendenze agli antipodi, che niente hanno a che fare con i mesi dell’anno. E sembrano dialogare, una verso e contro l’altra. Perché le unghie più viste in passerella (e sui red carpet del momento) si dividono in due categorie: quelle nude, nel senso di trasparenti, come s enza smalto; e quelle dark, nere o dipinte con colori scuri. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Unghie senza mezze misure: trasparenti e senza smalto o nere e gotiche?