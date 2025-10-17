Ungheria Andrej Babiš contro élite europea | Serve Rinascimento di politica e principi Ue torni a essere comunità non entità sovranazionale - VIDEO

In un discorso tenuto alla CPAC in Ungheria, l'attuale Presidente della Repubblica Ceca Babiš richiamava l'attenzione sull'attuale decadenza europea, parlando di come Bruxelles "sopisca" le voci dei cittadini e stia sempre più assomigliando ad una "tecnocrazia senza anima" "Abbiamo bisogno di.

