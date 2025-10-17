Un’eroica Paolini vola in semifinale a Ningbo e vede le Finals | Una delle partite più dure della mia vita Lei meritava di vincere
Tre ore e trenta minuti di partita, sotto di un set e in svantaggio nel secondo, venti palle break concesse, ma semifinale raggiunta: Jasmine Paolini batte Belinda Bencic a Ningbo, in Cina, ed è vicinissima alla qualificazione alle prossime Wta Finals. Se c’è da battagliare, la tennista italiana non si tira mai indietro. Anzi, si esalta. 5-7, 7-5, 6-3 il finale per Paolini, che a fine gara ha dichiarato: “È stato uno dei match più duri che abbia mai giocato. Belinda ha disputato un incontro fantastico e giocato benissimo. Avrebbe meritato anche di vincere”, ha ammesso con sincerità l’attuale numero otto al mondo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
