Ci sono le «priorità della Nazione» al centro della manovra da 18,7 miliardi appena varata dal governo. La premier Giorgia Meloni le ha riassunte nella conferenza stampa di presentazione attraverso «quattro grandi pilastri»: famiglia e natalità, riduzione delle tasse, sostegno alle imprese, sanità. Ciascuno è stato supportato con specifici capitoli di spesa, che in alcuni casi introducono nuove misure in altri rafforzano misure già adottate nelle precedenti manovre. Un punto su cui la premier è stata esplicita: la nuova legge di bilancio «è più leggera delle precedenti, perché va letta nel solco delle precedenti ». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Un’altra manovra solidale, produttivista e nazionale: l’Italia dice addio a sperperi e austerità