Una via in memoria di Sergio Ramelli? L' opposizione | Si ricordino tutte le vittime della violenza politica

“L’intitolazione a Forlì di una strada a Sergio Ramelli rischierebbe di diventare non un motivo di unione nei valori della democrazia e della condanna della violenza politica, ma un’occasione di divisione, che indebolirebbe la condivisione e il senso di comunità, in una città medaglia d’argento. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Il messaggio del presidente Sergio Mattarella: "La Repubblica si inchina alla sua memoria” - facebook.com Vai su Facebook

Tu sai citare i classici a memoria Ma non distingui il ramo da una foglia Il ramo da una foglia. - X Vai su X

Sergio Ramelli, sfregiata e portata via la corona di fiori commemorativa in via Paladini a Milano. FdI: «Gesto codardo e infame» - In via Paladini a Milano la corona commemorativa deposta il 29 aprile in memoria di Sergio Ramelli è stata gettata a terra, poi rimossa e infine portata via. milano.corriere.it scrive

FdI Milano, una via dedicata a Sergio Ramelli entro il 2025 - Nei 50 anni dalla sua morte Fratelli d'Italia al Comune di Milano chiede di intitolare entro il 2025 una via della città o uno slargo a Sergio Ramelli, il militante del fronte della gioventù aggredito ... Secondo ansa.it

Sergio Ramelli, mozione FdI a Milano per intitolazione via entro il 2025/ “Superare l’odio ideologico” - Sergio Ramelli, mozione di FdI a Milano per intitolazione di una via entro 2025: "Bisogna superare l'odio ideologico". ilsussidiario.net scrive