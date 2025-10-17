VIGEVANO (Pavia) Spacciandosi per funzionari dell’Ufficio frodi della banca, avevano convinto la loro vittima di essere finita nel mirino di hacker che avevano effettuato delle operazioni fraudolente sul suo conto corrente, spingendola così a trasferire del denaro, 5mila euro in tutto, su un altro conto. Tre uomini, G.A., 26 anni, M.D.P., 34 anni e G.C, 49 anni, tutti pregiudicati, sono stati denunciati dai carabinieri per il reato di truffa in concorso. La loro vittima è stata una pensionata vigevanese ed il fatto risale allo scorso 17 settembre. Uno dei tre malviventi aveva contattato l’anziana donna e aveva allestito la messinscena, in modo convincente a giudicare dal fatto che, presa dal panico, la donna ha accettato di trasferire il denaro rimasto sul suo conto ad un altro del quale le è stato fornito il codice Iban. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Una truffa il conto hackerato. Denunciati tre falsi bancari