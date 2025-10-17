Una storia vera c’è Andrea Bindi il pompiere-poeta diventato un caso editoriale con le sue poesie
Arezzo, 17 ottobre 2025 – La città di Arezzo si prepara ad accogliere Andrea Bindi, il pompiere-poeta diventato un caso editoriale con le sue poesie. Dopo il successo travolgente di «Inquieto Vivere», arrivato ormai alla quarta ristampa, Bindi presenta il suo secondo libro, «Una storia vera» (Edizioni Helicon), già in ristampa a poche settimane dall’uscita. A ppuntamento oggi venerdì 17 ottobre alle ore 19, al Caffè via Veneto di Arezzo, dove l’autore dialogherà con la giornalista de La Nazione Marianna Grazi. Con «Una storia vera», Andrea Bindi conferma la forza della sua voce poetica: diretta, autentica, capace di toccare corde profonde. 🔗 Leggi su Lanazione.it
