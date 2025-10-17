Poche cose vanno d’accordo con la stagione autunnale come un paio di UGG. Sarà anche per questo che il brand con sede nel Sud della California ha deciso di inaugurare Behind the Seam, una speciale attivazione pop-up ospitata all’interno degli spazi di 10 Corso Como a Milano. Fino al 23 ottobre sarà possibile scoprire qualcosa di più sul Twin Seam, il codice distintivo di UGG, attraverso un racconto fatto di artigianalità, comunità e contaminazioni culturali. Dimitri D'ippolito Dimitri D'ippolito Le due vetrine di 10 Corso Como che affacciano sulla strada sono state personalizzate con un allestimento che racconta l’essenza del Twin Seam, la doppia cucitura a vista utilizzata per unire le parti di alcuni specifici modelli UGG. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Una settimana esclusiva per customizzare i tuoi nuovi UGG da 10 Corso Como