Più della metà delle scuole italiane non ha la mensa. Le conseguenze non sono solo alimentari: non offrire il servizio ha un impatto sulle famiglie e sugli alunni sia in termini di apprendimento, sia di carico della cura. La presenza della mensa potenzia il tempo pieno, una misura che agevola il lavoro di entrambi i genitori. Il pranzo a scuola, inoltre, è un presidio contro la povertà educativa e alimentare. La situazione è critica in tutta Italia, ma il divario tra nord e sud è evidente. Secondo i dati di InClasse della Fondazione Articolo 49, presentati giovedì 16 ottobre al Senato durante l’evento “Radici per il futuro – Nuove idee per la scuola del 2026”, a Ragusa solo il 3% degli istituti ha la mensa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Una scuola primaria su due non ha la mensa. Poche palestre e aule informatiche

