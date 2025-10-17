Una risata fa impazzire gli Lgbt

Laverita.info | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli attivisti si scagliano contro l’attrice Keira Knightley, «colpevole» di aver sorriso durante un’intervista in cui le si chiedeva conto delle posizioni di J.K. Rowling sui trans. 🔗 Leggi su Laverita.info

