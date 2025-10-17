Una nuova condotta idrica di 5 chilometri per il promontorio Due anni di lavori

Una nuova condotta idrica, di circa 5 chilometri, a servizio del promontorio di San Felice Circeo. E' stato concluso l'intervento di sostituzione integrale da parte di Acqualatina e dopo oltre due anni di lavori, in una zona molto complessa, è stata quindi attivata la condotta realizzata con un.

