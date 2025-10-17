Una mostra necessaria gli scatti di Letizia Battaglia al San Domenico Aveva tanti legami con Forlì

Forlitoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un racconto composto da oltre 200 fotografie tra vita privata e impegno professionale e civile: dal 18 ottobre all’11 gennaio 2026 arriva al Museo Civico San Domenico di Forlì la grande fotografa siciliana Letizia Battaglia con una mostra che sarà la prima tappa italiana dopo i due appuntamenti. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

mostra necessaria scatti letiziaIl percorso creativo di Letizia Battaglia in mostra a Forlì - Arriva al Museo Civico San Domenico di Forlì una mostra che esplora l'intero percorso creativo di Letizia Battaglia (1935- ansa.it scrive

Scatti distillati: la fotografia mette in mostra il rum - Catturarne l'essenza, svelarne il volto e il colore, raccontarne la storia in immagini, è cosa ben più complessa e misteriosa ... Come scrive ilgiornale.it

La mostra da non perdere. Poggio tra le due guerre. Gli scatti storici di Belli - Vent’anni di vita sociale, lavorativa, scolastica, religiosa e politica raccontati attraverso 93 fotografie in bianco e nero. Segnala lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Mostra Necessaria Scatti Letizia