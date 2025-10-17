Una maglia giallorossa per Gaetano | il gesto del Benevento Next Gen

Tempo di lettura: < 1 minuto Nella giornata di domani 18 ottobre in occasione dell’incontro di calcio del campionato di seconda categoria Benevento Next Gen contro il Bonea, il presidente Alessandro Pepe donerà una maglietta alla squadra avversaria da fare recapitare alla famiglia di Gaetano come segno di vicinanza e invito a non mollare, “Ci stringiamo intorno a Gaetano e alla sua famiglia – dichiara Alessandro Pepe –, nella speranza che possa andare tutto per il verso giusto. Forza, con l’auspicio che appena ti rimetterai sarai con noi tutti sugli spalti per assistere ad una bellissima giornata di sport tifando naturalmente i colori giallorossi del Benevento Next Gen! Ti aspettiamo”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

