Una giornata di gusto per assaggiare lo smashburger di Vittorio Gucci il king del panino
Dopo il grande successo ottenuto a Milano e in tv su Food Network, Vittorio Gucci torna nella sua città natale per un evento imperdibile dedicato al gusto e alla qualità. Sabato (18 ottobre) alle ore 12, l’ideatore de “Il Panino Perfetto” farà tappa a Palermo, ospite degli amici di Chops Burger. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
