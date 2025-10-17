Una famiglia abruzzese su 10 vive in povertà Taglieri e Alessandrini 5 stelle | Fallimento sociale della destra di Marsilio
Una famiglia abruzzese su 10 vive in condizioni di povertà: è il dato più rilevante che emerge dall'ultimo report Istat. Nel dettaglio, il rapporto evidenzia che, in Abruzzo, l’11,05% delle famiglie vive nella povertà assoluta, il che vuol dire che circa 57 mila nuclei familiari sono costretti a. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
