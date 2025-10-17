Una distrazione costante Tutte le regole che la royal family deve seguire sui social

William e Kate hanno le idee molto chiare sul ruolo dei social network e dei telefonini nella loro vita e, ancor di più, in quella dei figli. Il loro pensiero in merito è molto simile a quello di Harry e Meghan, almeno stando alle ultime dichiarazioni delle due coppie. Potremmo perfino dire che sia, forse, l’unico argomento su cui vanno tutti d’accordo. I principi e i duchi non demonizzano l’uso delle piattaforme online, ma ne vedono con chiarezza i pericoli sia per gli adulti, sia per i più giovani. La royal family ha sempre seguito una linea di comportamento piuttosto rigida in merito, ma gli eredi al trono e i duchi di Sussex avrebbero adattato tali norme alle loro famiglie, rendendole, dove necessario, perfino più stringenti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

