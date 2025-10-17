Una Cisl contro la rivolta
Abbiamo incontrato Daniela Fumarola, segretaria generale della Cisl, sabato scorso, alla festa del Foglio. Con Fumarola abbiamo parlato di legge di Bilancio, di rapporti nella Triplice e di cosa vuol dire fare sindacalismo senza ideologia. Questo è il dialogo con Luca Roberto. Luca Roberto: Parto da un dato di attualità visto che ieri avete avuto questo incontro con il governo. Quali sono state, se ci sono state, le aperture che avete ricevuto sulla legge di bilancio e soprattutto come risponde alla definizione che ha dato qualcun altro di ‘incontro dannoso’. Parlo di Maurizio Landini. Daniela Fumarola: Noi abbiamo giudicato l’incontro positivo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
