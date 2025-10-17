Una Cisl contro la rivolta

Ilfoglio.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Abbiamo incontrato Daniela Fumarola, segretaria generale della Cisl, sabato scorso, alla festa del Foglio. Con Fumarola abbiamo parlato di legge di Bilancio, di rapporti nella Triplice e di cosa vuol dire fare sindacalismo senza ideologia. Questo è il dialogo con Luca Roberto. Luca Roberto: Parto da un dato di attualità visto che ieri avete avuto questo incontro con il governo. Quali sono state, se ci sono state, le aperture che avete ricevuto sulla legge di bilancio e soprattutto come risponde alla definizione che ha dato qualcun altro di ‘incontro dannoso’. Parlo di Maurizio Landini. Daniela Fumarola: Noi abbiamo giudicato l’incontro positivo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

una cisl contro la rivolta

© Ilfoglio.it - Una Cisl contro la rivolta

Approfondisci con queste news

cisl contro rivoltaUna mobilitazione civile contro ogni guerra: la Cisl lancia la ‘Maratona per la pace’ - Alla luce della drammatica escalation internazionale, il Comitato Esecutivo Confederale ha ... Lo riporta ildiariodellavoro.it

cisl contro rivoltaPrevenire le truffe, le strategie nell’incontro organizzato dalla Cisl - Strategie e impegno comune contro le truffe”, promosso dalla FNP e dalla CISL Agrigento Caltanissetta Enna con il p ... Scrive vivienna.it

Cerca Video su questo argomento: Cisl Contro Rivolta