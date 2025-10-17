Quando i giorni si accorciano e le foglie iniziano a cadere, una magia singolare si diffonde attraverso le strade del Messico e di parte del Sud America. Non è la magia del terrore, bensì quella della commemorazione e della gioia, un paradosso che affascina e commuove chiunque abbia la fortuna di assistere. Il Día de los Muertos rappresenta uno dei fenomeni culturali più straordinari del continente americano: una festa dove la morte non viene temuta, bensì abbracciata, accolta, celebrata insieme ai vivi in un’armonia che permette agli antenati di tornare nel mondo dei viventi per una breve ma intensa visita. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Una celebrazione dove la morte danza con la vita