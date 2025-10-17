Una celebrazione dove la morte danza con la vita
Quando i giorni si accorciano e le foglie iniziano a cadere, una magia singolare si diffonde attraverso le strade del Messico e di parte del Sud America. Non è la magia del terrore, bensì quella della commemorazione e della gioia, un paradosso che affascina e commuove chiunque abbia la fortuna di assistere. Il Día de los Muertos rappresenta uno dei fenomeni culturali più straordinari del continente americano: una festa dove la morte non viene temuta, bensì abbracciata, accolta, celebrata insieme ai vivi in un’armonia che permette agli antenati di tornare nel mondo dei viventi per una breve ma intensa visita. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
News recenti che potrebbero piacerti
Nell’ora del vespro, l’ultima celebrazione prima del 70^ della morte del Venerabile Castrillo. Don Paolo Viaggiano, parroco della Parrocchia Immacolata Concezione in Fagnano Castello ha partecipato alla comunità gli eventi che legano la figura del Venerabi - facebook.com Vai su Facebook
Gabriele e Monica insieme per una Danza di Morte - Tiberiade Matteis È un dialogo con gli spettri del passato «Danza di morte» di Strindberg che, forse non per caso, ricompone sul palcoscenico lo storico sodalizio formato da Gabriele Lavia e Monica ... iltempo.it scrive
Danzare per la vita, la danza contro la violenza di genere - In occasione della Giornata Mondiale della Danza, si è tenuto questa mattina a Roma presso la Sala Spadolini del Ministero della Cultura l'evento "Danzare per la vita - Lo riporta ansa.it
Dal 10 gennaio le celebrazioni per l’ottavo centenario della morte di San Francesco - Fra le iniziative l’intitolazione del carcere minorile dell’Aquila al santo, che ha conosciuto il buio del carcere ... Come scrive msn.com