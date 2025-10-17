Una bomba ha distrutto le auto di Sigfrido Ranucci

Nella notte due forti esplosioni hanno distrutto le auto del giornalista Sigfrido Ranucci e di sua figlia, mentre erano parcheggiate davanti alla loro abitazione nella zona di Campo Ascolano, a Pomezia. Le deflagrazioni, avvenute intorno alle 22, hanno provocato un incendio che ha completamente incenerito i veicoli e danneggiato il cancello e parte del giardino di casa. Nessuno è rimasto ferito: la figlia del conduttore di Report era passata da lì circa mezz’ora prima, mentre Ranucci si trovava all’interno dell’abitazione. Sul posto sono intervenuti carabinieri e Digos, che stanno conducendo i rilievi tecnici per chiarire la natura dell’ordigno e verificare eventuali collegamenti con l’attività del giornalista d’inchiesta. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Una bomba ha distrutto le auto di Sigfrido Ranucci

