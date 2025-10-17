Una bomba ha distrutto le auto del giornalista Sigfrido Ranucci e della figlia davanti alla casa a Pomezia
Paura nella serata di ieri a Campo Ascolano, località di Pomezia, alle porte di Roma. Intorno alle 22, due esplosioni in sequenza hanno distrutto le auto del giornalista e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, e quella di sua figlia. Le vetture, parcheggiate una accanto all’altra davanti all’abitazione, sono state avvolte dalle fiamme e completamente distrutte. In un post pubblicato sul profilo X della trasmissione Report si legge: “Questa notte un ordigno e’ stato piazzato sotto l’auto del giornalista e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci. L’auto è saltata in aria, danneggiando anche l’altra auto di famiglia e la casa accanto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
