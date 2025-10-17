Una bomba ha distrutto le auto del giornalista Sigfrido Ranucci e della figlia davanti alla casa a Pomezia

Metropolitanmagazine.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Paura nella serata di ieri a Campo Ascolano, località di Pomezia, alle porte di Roma. Intorno alle 22,  due esplosioni in sequenza  hanno distrutto le auto del giornalista e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, e quella di sua figlia. Le vetture, parcheggiate una accanto all’altra davanti all’abitazione, sono state avvolte dalle fiamme e completamente distrutte. In un post pubblicato sul profilo X della trasmissione Report si legge: “Questa notte un ordigno e’ stato piazzato sotto l’auto del giornalista e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci. L’auto è saltata in aria, danneggiando anche l’altra auto di famiglia e la casa accanto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

una bomba ha distrutto le auto del giornalista sigfrido ranucci e della figlia davanti alla casa a pomezia

© Metropolitanmagazine.it - Una bomba ha distrutto le auto del giornalista Sigfrido Ranucci e della figlia davanti alla casa a Pomezia

Argomenti simili trattati di recente

bomba ha distrutto autoSigfrido Ranucci: bomba esplode sotto casa del conduttore di Report, notte di terrore con la figlia. Cosa è successo - Paura ieri sera a Pomezia: una bomba ha devastato le auto del conduttore di Report e di sua figlia Michela. Da libero.it

bomba ha distrutto autoAttentato contro Sigfrido Ranucci: una bomba fa saltare la sua auto parcheggiata sotto casa - Una bomba ha completamente distrutto la sua auto che si trovava parcheggiata davanti casa a Pomezia. Scrive msn.com

bomba ha distrutto autoUna bomba distrugge l'auto di Sigfrido Ranucci, conduttore di Report. Il video - Il mezzo era parcheggiato davanti alla casa del giornalista, alle porte di Roma. Si legge su lasicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Bomba Ha Distrutto Auto