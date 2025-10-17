Una bomba distrugge le auto di Sigfrido Ranucci e di sua figlia | Avrebbe potuto uccidere

L’auto di Sigfrido Ranucci, giornalista e conduttore di Report, e quella di sua figlia sono esplose e sono state completamente avvolte dalle fiamme a Campo Ascolano, frazione del comune di Pomezia, alle porte di Roma. Lo riferisce lo stesso giornalista sui social, condividendo il post della trasmissione. “Questa notte un ordigno è stato piazzato sotto l’auto parcheggiata del giornalista e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci. L’auto è saltata in aria, danneggiando anche l’altra auto di famiglia e la casa accanto”, si legge. “Sul posto carabinieri, Digos, vigili del fuoco e scientifica. La Procura di competenza si è attivata per le verifiche necessarie ed è stato avvisato il Prefetto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Una bomba distrugge le auto di Sigfrido Ranucci e di sua figlia: “Avrebbe potuto uccidere”

