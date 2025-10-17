Un viaggio nelle opportunità degli Italiani nel Mondo

Nel contesto attuale, gli italiani all'estero si rivelano essere una straordinaria risorsa per il nostro Paese, degli autentici ambasciatori del Made in Italy, portando con sé non solo le tradizioni ma anche un inestimabile bagaglio di opportunità. Dott. Guido Vacca, Presidente dell'Associazione per l'Italia nel Mondo (A.I.M), sottolinea l'importanza di questa rete internazionale: " L'Italia è un faro nel mondo per bellezza, storia e cultura. Ogni giorno, ci impegniamo a rafforzare i legami tra gli italiani nel mondo e a garantire che siano i veri ambasciatori del nostro straordinario Paese. La nostra rete è costantemente attiva nella promozione della nostra Nazione.

