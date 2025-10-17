Una sfida da Guinnes World Records. È quella che si apprestano ad affrontare i pasticcieri bergamaschi per celebrare al meglio le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Gli operatori orobici del Capab, il consorzio che raggruppa gli artigiani pasticcieri bergamaschi e che fa capo a Confartigianato Imprese Bergamo, in vista dell’evento sportivo realizzeranno un enorme treno di cioccolato, lungo ben 52 metri e del peso di 25 quintali. L’opera, una volta ultimata, permetterà di superare il precedente primato registrato con un convoglio da 34 metri realizzato in Belgio nel 2012. L’iniziativa avrà anche un risvolto solidale, visto che il ricavato delle tavolette celebrative messe in vendita per l’occasione, andrà all’associazione Cure Palliative Odv e all’Hospice di Malta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Un treno di cioccolato. La sfida dei pasticcieri