Un treno di cioccolato La sfida dei pasticcieri

Ilgiorno.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una sfida da Guinnes World Records. È quella che si apprestano ad affrontare i pasticcieri bergamaschi per celebrare al meglio le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Gli operatori orobici del Capab, il consorzio che raggruppa gli artigiani pasticcieri bergamaschi e che fa capo a Confartigianato Imprese Bergamo, in vista dell’evento sportivo realizzeranno un enorme treno di cioccolato, lungo ben 52 metri e del peso di 25 quintali. L’opera, una volta ultimata, permetterà di superare il precedente primato registrato con un convoglio da 34 metri realizzato in Belgio nel 2012. L’iniziativa avrà anche un risvolto solidale, visto che il ricavato delle tavolette celebrative messe in vendita per l’occasione, andrà all’associazione Cure Palliative Odv e all’Hospice di Malta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

un treno di cioccolato la sfida dei pasticcieri

© Ilgiorno.it - Un treno di cioccolato. La sfida dei pasticcieri

Argomenti simili trattati di recente

treno cioccolato sfida pasticcieriDai pasticcieri bergamaschi un treno di cioccolato da 52 metri - Un enorme treno di cioccolato verrà realizzato dai pasticcieri bergamaschi per celebrarele Olimpiadi invernali. Lo riporta ecodibergamo.it

treno cioccolato sfida pasticcieriLa Puglia protagonista a Mastro Panettone d’Élite 2025: la sfida si accende a Verona. Ecco chi sono i finalisti - La Puglia si conferma terra di eccellenze gastronomiche, piazzando una nutrita rappresentanza di maestri pasticcieri tra i finalisti della prima edizione di Mastro Panettone ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Treno Cioccolato Sfida Pasticcieri