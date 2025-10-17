Un sottopasso ’mitico’ in via Indipendenza

La Regina crede sempre più nella street-art per riqualificare le sue aree urbane ed ora è la volta del sottopassaggio di via Indipendenza. Icaro che cade dal cielo, una reinterpretazione de "Il Bacchino malato" di Caravaggio, Medusa con la sua chioma strisciante, il fascino di Afrodite. Un sottopasso "mitico" quello di via Indipendenza che ha visto nascere su una delle pareti una nuova opera pittorica di street art dedicata ai personaggi celebri della mitologia greca, a firma del collettivo di writer " OS line ". Dopo aver decorato e arricchito a pennellate di spray e vernice il sottopasso di via Pantano, il gruppo di artisti ha di nuovo dato prova del proprio talento nel sottopasso di via Indipendenza trasformandolo in una galleria a cielo aperto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Un sottopasso ’mitico’ in via Indipendenza

