Un solo distributore di carburanti a Scafa D' Alfonso Pd presenta un' interrogazione parlamentare

Ilpescara.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scafa e il suo territorio ricco di attività produttive non possono avere un solo distributore di carburanti. A sollevare il problema è il parlamentare del Pd Luciano D'Alfonso che prepara un'interrogazione parlamentare spiegando che un territorio di 3.500 abitanti, con 40 mila veicoli in transito. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

