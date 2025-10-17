Un semplice esame del sangue sperimentale rileva la SLA | C'è urgente bisogno della diagnosi rapida
Ricercatori statunitensi e australiani hanno sviluppato un promettente test del sangue in grado di rilevare la Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA), una malattia neurodegenerativa ad oggi incurabile. Come funziona e perché è prezioso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Scopri altri approfondimenti
La spirometria è un esame semplice e non invasivo che permette di valutare la funzionalità dei polmoni. Durante il test, il paziente esegue alcune manovre respiratorie mentre un apparecchio registra il volume e la velocità dell’aria inspirata ed espirata. Utile p - facebook.com Vai su Facebook
Un semplice esame del sangue sperimentale rileva la SLA: “C’è urgente bisogno della diagnosi rapida” - Ricercatori statunitensi e australiani hanno sviluppato un promettente test del sangue in grado di rilevare la Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA), una ... Segnala fanpage.it
Fatica cronica: un esame del sangue potrà rivelarla - Primi incoraggianti risultati dai test per una sindrome finora difficile da diagnosticare ... Secondo metropolitano.it
Alzheimer, la gravità della malattia sarà valutabile con un semplice esame del sangue - Immaginate di poter valutare la progressione dell’Alzheimer con un semplice prelievo di sangue, senza la necessità di esami costosi e invasivi. Secondo iodonna.it