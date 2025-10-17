Un rivale sta per cadere lui rinuncia alla vittoria per salvarlo | il gesto del fantino è virale
Durante una corsa a Leicester, il fantino Daniel Muscutt ha visto un avversario, Callum Rodriguez, perdere l’equilibrio e rischiare una caduta potenzialmente fatale. Senza pensarci due volte, ha abbandonato la sua corsa verso la vittoria per afferrarlo e riportarlo in sella. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
