Un progetto da oltre un milione di euro per riqualificare la biblioteca di Cinecittà
Un piano da un milione di euro per riqualificare la biblioteca Raffaello, in via Tuscolana 1111. Il progetto di riqualificazione, previsto nell’ambito del Pnrr e nel Piano integrato dei Poli culturali civici e dell’innovazione, è stato approvato e prevede la ristrutturazione del piano terra e. 🔗 Leggi su Romatoday.it
