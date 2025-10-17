Gianluca viene assunto al Vulcano, e sembra cavarsela veramente bene e piacere a tutti. Alberto lo scopre per caso andando lì a pranzo con Luca. Ma mentre l’amico la prende benissimo, entusiasta che il ragno si sia dato da fare per lavorare, il papà invece resta deluso nel vederlo fare semplicemente il barista. Clara parla con signora Giulia e le racconta le difficoltà di Eduardo a rifarsi una nuova vita con l’ispettore di polizia che gli fa i dispetti. Signora Giulia chiede aiuto a Nico, che consiglia a Sabbiese di denunciare l’ispettore. Ma Eduardo ovviamente non ne vuole sapere, e così finisce per strada a fare a botte con i malavitosi che continuano a provocarlo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Un posto al sole: Eduardo si scontra con i malavitosi