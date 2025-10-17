Un Posto al Sole anticipazioni dal 20 al 24 ottobre 2025 | si avvicina il processo ad Eduardo

© US Rai Nel corso delle prossime puntate di Un Posto al Sole, il processo ad Eduardo è sempre più vicino. Proprio per questo, l’uomo cerca di dare forza a Clara e alla sorella Rosa, preoccupate dall’esito dello stesso. Tuttavia, al tempo stesso, l’uomo fa fatica a resistere alle provocazioni di Peppe. Maggiori info, su quello che accadrà nelle prossime puntate, nelle anticipazioni che seguono. Un Posto al Sole è in onda la prossima settimana dal lunedì al venerdì alle 20:50 su Rai3 e in streaming in diretta e in replica on demand su RaiPlay. Un Posto al Sole, anticipazioni da lunedì 20 a venerdì 24 ottobre 2025. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

