Un percorso tra storia e cultura Alla scoperta dei ‘Monumenti aperti’
Storia, cultura, passione e amore per la città. Già dai primi giorni di questo 2025 si percepiva che quest’anno sarebbe stato importante per Ferrara: il 30esimo anno del riconoscimento della città come patrimonio Unesco porta con sé numerose responsabilità, ma anche altrettante soddisfazioni e traguardi di cui essere fieri. Uno di questi si manifesta dietro l’organizzazione dell’evento ‘ Monumenti Aperti ’, giunto alla sua nona edizione e che immergerà i più curiosi in numerose visite guidate presso i palazzi più pregiati durante tutto il weekend. Si parte oggi alle 16.30, con la cerimonia di inaugurazione a palazzo Schifanoia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
