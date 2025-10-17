Un patentino per la crescita digitale degli studenti

Razzante* Per usare correttamente le tecnologie è indispensabile promuovere una cultura digitale consapevole e responsabile, rafforzando le competenze degli studenti. Ne è consapevole la Giunta regionale della Lombardia che, su proposta dell’assessore alla Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità Elena Lucchini, di concerto con gli assessori Guido Bertolaso (Welfare) e Simona Tironi (Educazione, Formazione, Lavoro), ha approvato lo schema di protocollo d’intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e con Corecom Lombardia per la realizzazione di percorsi di alfabetizzazione e cittadinanza digitale rivolti a studenti, docenti e famiglie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Un patentino per la crescita digitale degli studenti

