un parlamento che scrive poco e approva meno

A tre anni dall’inizio della legislatura, l’Italia ha un Parlamento che legifera sempre meno e ratifica sempre di più. I dati diffusi da Openpolis mostrano che su 3.739 disegni di legge presentati, solo 205 sono stati approvati e appena 149 sono entrati effettivamente in vigore: appena il 6% delle proposte. La maggioranza delle norme nasce direttamente dal governo: il 74% è di iniziativa dell’esecutivo, solo il 25% dei parlamentari. Il potere legislativo è ormai concentrato nelle mani di Palazzo Chigi, mentre le Camere restano l’ultima tappa formale di un percorso già scritto. A confermare questa tendenza è la crescita dei decreti-legge: il 37,4% delle leggi approvate è frutto di conversioni di decreti, cioè testi imposti per via d’urgenza e approvati quasi sempre sotto la minaccia della fiducia. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

