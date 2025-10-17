Un parchetto ritrovato grazie alla nuova sfida di sfalcio dei volontari

17 ott 2025

Come apprezzato da tutti i lecchesi in questi ultimi anni, Officina Gerenzone ha preso a cuore la tutela attiva (cioè non presa a mero incipit di pontificali discussioni da aperitivo) della Valle del Gerenzone e, più in generale, di tutto il territorio circostante.Ne è testimonianza tangibile il. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

