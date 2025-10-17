Un panorama di rovine | danni di guerra e ricostruzione a Chieti e provincia all' archivio di Stato

Chietitoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Archivio di Stato di Chieti apre le sue porte per un evento dedicato al secondo dopoguerra, tra memoria storica e ricostruzione. Sabato 25 ottobre, studiosi e cittadini sono invitati a scoprire “Un panorama di rovine: danni di guerra e ricostruzione a Chieti e provincia”, una mattinata di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

