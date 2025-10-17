Un ordigno distrugge l' auto del giornalista Ranucci Guerra | Solidarietà a Sigfrido

"Quando la violenza cerca di colpire e di affossare il coraggio, è il Paese e siamo tutti noi a doverci interrogare profondamente e a non tacere. Esprimo solidarietà e vicinanza a Sigfrido Ranucci". Questo il messaggio postato sui suoi canali social dal sindaco di Parma, Michele Guerra dopo che. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Approfondisci con queste news

Attentato a Sigfrido Ranucci: “Ordigno in grado di uccidere”. Ampia solidarietà https://primaonline.it/2025/10/17/454611/bomba-distrugge-lauto-di-sigfrido-ranucci-ordigno-in-grado-di-uccidere-ampia-solidarieta/… - X Vai su X

Attentato a Sigfrido Ranucci: bomba distrugge auto del giornalista >>> http://bit.ly/48SfQHh - facebook.com Vai su Facebook

Bomba distrugge l'auto del giornalista Ranucci: «L'ordigno poteva uccidere». Indaga l'antimafia VIDEO - L'auto di Sigfrido Ranucci, giornalista e conduttore di Report, e quella di sua figlia sono esplose e sono state completamente avvolte dalle fiamme. Si legge su ilgazzettino.it

Italia: ordigno distrugge auto giornalista di Rai 3 Ranucci - Questa notte un ordigno è esploso e ha distrutto l'auto del giornalista e conduttore del programma televisivo italiano di genere investigativo Report, Sigfrido Ranucci, parcheggiata davanti casa a Cam ... swissinfo.ch scrive

Ordigno distrugge auto del giornalista Sigfrido Ranucci. La bomba piazzata per uccidere - Roma – L’auto di Sigfrido Ranucci, giornalista e conduttore di Report, e quella di sua figlia sono esplose e sono state completamente avvolte dalle fiamme. Segnala msn.com