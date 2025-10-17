Un nuovo parcheggio pubblico in Val Polcevera
Sono iniziati in mattinata a Pontedecimo, in via delle Fonderie Grondona, i lavori per la realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico con 30 posti auto, di cui 2 riservati a persone con disabilità. Quanto dureranno i lavoriIl cantiere è stato allestito in un’area di 650 metri quadrati su cui. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
