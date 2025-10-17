Un morso di solidarietà | in piazza Cavalli tornano i biscotti di Medici senza frontiere
Sabato 18 e domenica 19 ottobre Medici Senza Frontiere (Msf) sarà in oltre 150 piazze, in tutte le regioni italiane, per la seconda edizione di "Biscotti Senza Frontiere", l’iniziativa a sostegno del Fondo Emergenze di Msf che garantisce un intervento medico umanitario rapido e indipendente in. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Scopri altri approfondimenti
Un cane di Chapel Hill, in North Carolina, ha innescato un incendio domestico dopo aver morso una batteria al litio. Il suo nome è Colton, ed è il fedele compagno di un pompiere del luogo. Nessuno è rimasto ferito: solo un tappeto bruciato e tanta paura. Tutto - facebook.com Vai su Facebook
Un morso di solidarietà: in piazza Cavalli tornano i biscotti di Medici senza frontiere - Sabato 18 e domenica 19 ottobre Medici Senza Frontiere (Msf) sarà in oltre 150 piazze, in tutte le regioni italiane, per la seconda edizione di "Biscotti Senza Frontiere", l’iniziativa a sostegno del ... Secondo ilpiacenza.it