Un laboratorio scolastico che cuce turbanti e borsette per le donne in chemioterapia VIDEO

“Trama Solidale” è nata tra i banchi di scuola, a Palermo, come un piccolo gesto d’amore. Un’insegnante, Nunzia La Rosa, un giorno ha visto una sua alunna affrontare la chemioterapia con un turbante grigio. Tornata a casa, ha preso ago e filo e ne ha cucito uno nuovo, colorato, pieno di vita. Da quel gesto semplice è nata una rete che oggi unisce studenti, docenti, nonne, bambini e imprenditori di tutta Italia. Nei laboratori scolastici e nelle case si intrecciano fili, mani e cuori. Si cuciono turbanti, borsette per il drenaggio post-operatorio, orecchini, piccoli doni. I tessuti arrivano da lontano, le nonne li ornano con fiori all’uncinetto, i ragazzi con disabilità li dipingono con amore. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it