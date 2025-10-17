Un italiano su tre taglia sul cibo | Chieti Scalo racconta la crisi a Dritto e Rovescio
Una puntata accesa e partecipata quella andata in onda mercoledì 16 ottobre su Rete 4, quando la trasmissione "Dritto e Rovescio", condotta da Paolo Del Debbio, ha fatto tappa in Abruzzo collegandosi in diretta dal Caffè Letterario di Chieti Scalo. Tema centrale della serata: la povertà crescente. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
DIEGO FUSARO: Un italiano su tre si taglia i viveri! __________ Sostieni il sapere libero -> http://www.filosofico.net/sosteneteci - facebook.com Vai su Facebook
"Un italiano su tre si taglia i viveri", titola oggi @fattoquotidiano in prima pagina. ci sono due priorità assolute: il #genocidio di #Gaza e i vulnerabili: la #povertà che avanza e che troppo raramente fa notizia - X Vai su X
Istat, un italiano su tre taglia sul cibo. Meno soldi, ma anche un modo diverso di spenderli - L'Istat dice che spesa per consumi resta stabile, ma una famiglia su tre taglia sul cibo e ... Da huffingtonpost.it
Spesa famiglie, un italiano su tre taglia il carrello della spesa - Nel 2024 la spesa media mensile per consumi delle famiglie italiane è rimasta pressoché invariata, ma una famiglia su tre ha ridotto le proprie spese per gli alimentari. Scrive altarimini.it
Crisi dei prezzi, una famiglia su tre taglia il cibo: quanto spendono gli italiani da Nord a Sud - Tuttavia, rileva l’Istat, il 31% ha ridotto la qualità o la quantità di cibo. Da milanofinanza.it