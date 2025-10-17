Un insolito pomeriggio… al museo | Halloween 2025 al Museo della grafica
In attesa della notte di Halloween, appuntamento per trascorrere un pomeriggio in compagnia dei coraggiosi protagonisti di un'insolita storia. A seguire. creazioni da paura! Museo della Grafica26 ottobre 2025, ore 15:30"Un insolito pomeriggio. al Museo" Attività per famiglie, età consigliata. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Buon pomeriggio, restando in tema di canzoni in stile insolito per gli a-ha anche You’ll End Up Crying ha qualcosa di particolare, specialmente se pensiamo che l’album è Stay On These Roads. La melodia ricorda la colonna sonora di un film western e forse a - facebook.com Vai su Facebook
Laboratorio creativo per bambini dedicato ad Halloween al Museo della Fraternita - Arezzo, 17 ottobre 2024 – Sabato 26 ottobre tornano i laboratori creativi per bambini al Museo della Fraternita dei Laici. Scrive lanazione.it
Ad Halloween si studia storia al Museo del territorio. Un viaggio nel Medioevo tra curiosità e aneddoti - Per Halloween anche le sale del Museo del territorio di Riccione sono state invase dalle atmosfere misteriose della giornata più spaventosa dell’anno. Secondo ilrestodelcarlino.it
Il Museo Delle Carozze organizza domenica 29 ottobre per festeggiare Halloween la caccia al tesoro - Per i festeggiamenti di Halloween il Museo delle Carrozze ha organizzato per domenica 29 ottobre una caccia al tesoro per tutti coloro che vorranno vivere un sogno da brivido insieme a streghe, ... Da ilmessaggero.it