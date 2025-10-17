Un inizio così mancava dal 1989 La linea verde rigenera il gruppo

Chi l’avrebbe detto dopo il disastroso esordio con Livorno, meno di venti giorni fa, che la Vuelle sarebbe stata capace di una tale metamorfosi? O magari la farfalla volata in testa alla classifica, posandosi sulle spalle delle favorite Brindisi, Verona e Rieti, doveva solo venir fuori dal bozzolo. Quarto sigillo consecutivo per la squadra di Leka, con un filotto di tre successi in trasferta che resterà negli annali. Perché non capita tutte le stagioni un inizio del genere, anzi bisogna andare a ritroso addirittura al 198990 per trovare la Vuelle in vetta dopo 5 giornate, quando si trovò a punteggio pieno a pari merito con la Ranger Varese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

