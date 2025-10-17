Un grande equivoco La surreale arrampicata sugli specchi di Boldrini per difendere Landini

"Direi alla maggioranza di non strumentalizzare le parole di Landini, per nascondere altro, perché è evidente che c'è stato un equivoco. Non bisogna fare vittimismo". Lo dichiara l'ex presidente della Camera e deputata del Pd, Laura Boldrini, in un'intervista a Repubblica, commentando l'insulto sessista rivolto dal segretario della Cgil Maurizio Landini alla premier Giorgia Meloni.      Cosa ha detto Landini e la replica di Meloni Durante un intervento a “diMartedì”, il programma condotto dal giornalista Giovanni Floris, Landini ha definito la Presidente del Consiglio una “cortigiana di Donald Trump”, accusandola di non “aver mosso un dito” per fermare Israele. 🔗 Leggi su Iltempo.it

