un film toccante e ironico tratto dalla storia vera di natalia kohen internata dalle figlie a 87 anni

R isate e importanti riflessioni. 27 notti – su Netflix da oggi – è un dramedy argentino diretto da Daniel Hendler che racconta la storia di una donna anziana internata di forza in una clinica psichiatrica dalle figlie avide. Ispirato a una storia realmente accaduta, affronta un tema scottante in modo intimo e ironico. Da “Il mostro” a “The Witcher”: cosa vedere su Netflix a ottobre 2025 X Leggi anche › Cosa vedere su Netflix a ottobre 2025: 10 titoli tra film e serie tv 27 notti su Netflix, la trama del film in streaming. Martha Hoffman (Marilú Marini) è un’eccentrica benefattrice di 83 anni, famosa per la sua ricchezza e il carattere indipendente. 🔗 Leggi su Iodonna.it

